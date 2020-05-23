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| Bakan Selçuk açıkladı: 'na destek 2 milyar TL'yi aştı

: Türkiye corona virüs salgını sonrası tek yürek olarak, birbirine destek oldu. Bu kapsamda Başkan 'ın duyurduğu başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı Milli Dayanışma Kampanyası'nda bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:47 Son Güncelleme: 23.5.2020 11:05 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Selçuk açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin lira toplandığını bildirdi.

6 MİLYON 405 BİN 225 SMS ATILDI

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasına ilişkin güncel durumu paylaştı. Kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 lira toplandığını açıklayan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 SMS attığını kaydetti.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Selçuk, milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir dayanışma sergilediğine işaret ederek, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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