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ile yeni iş birliği! 2 milyar 288 milyon liralık...

, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken , 'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi. Oktay ayrıca yeni iş birliği anlaşmasını duyururak, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz." diye konuştu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.5.2020 14:07 Son Güncelleme: 26.5.2020 14:20 ABONE OL
KKTC ile yeni iş birliği! 2 milyar 288 milyon liralık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne video konferansla katıldı.

Fuat Oktay, "KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız. Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı." dedi.

HİBE VE KREDİ ŞEKLİNDE...

Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. 2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır." açıklamasında bulundu.

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KKTC ile yeni iş birliği! 2 milyar 288 milyon liralık...
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