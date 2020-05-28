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Geciken düğün sezonu indirimle açılıyor

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.5.2020 ABONE OL
Geciken düğün sezonu indirimle açılıyor
Korona salgını nedeniyle ertelenen düğünler temmuzdan itibaren yeniden yapılmaya başlayacak. Her yıl 550 bin çiftin evlendiği Türkiye'de virüs nedeniyle ertelenen düğün alışverişleri yeniden yükselişe geçecek. Markalar bu rüzgârı kaçırmamak için indirim ve kampanya paketlerini hazırlamaya başladı bile. 1 Haziran itibarıyla tamamen kapılarını açacak mağazalar, düğün sezonuna yüzde 50'ye varan indirimlerle giriyor. Markalar ise "İlk ürüne yüzde 30, ikinci ürüne net yüzde 50 indirim", "ek yüzde 10 enflasyonla mücadele indirimi gibi başlıklarla tüketiciye satışı artırmaya odaklandı. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "İç pazarda yılsonuna kadar 60 milyar TL'lik bir satış hedefliyoruz" dedi. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise, düğünlerin başlamasının can suyu müjdesi olduğunu söyledi. Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan, "Düğünlerin başlamasıyla birlikte ciddi bir hareketlenme göreceğiz" diye konuştu. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise, "Birçok markamız çeyiz paketlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyorlar" dedi.

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Geciken düğün sezonu indirimle açılıyor
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