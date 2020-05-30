Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yarın açılacak Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi

Yarın açılacak Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi

Yarın açılışı yapılacak olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.5.2020 11:52 ABONE OL
Yarın açılacak Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı aralıksız bir çalışma yürütüldü.

Yarın açılışı yapılacak olan 2 salgın hastanesinin son durumu havadan görüntülendi.

Yolcular dikkat! Otobüs seyahatlerinde yeni dönem! Son dakika: Taksim Camii'nin yüzde 90'ı bitti! Son hali görüntülendi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın açılacak Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA