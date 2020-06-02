Haziran 2020 işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, ne kadar? HESAPLA!

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman, hangi tarihte yatacağını merak ediyordu. Tüm merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin ne zaman yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. İŞKUR üzerinden başvurular alınmış olup, başvurularını yapanlar ve belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar ödemelerini alabilecekler. Gerekli şartlar uygun bulunduğunda ise ödemeler yapılabilecek. Buna göre; İşsizlik maaşı ne kadar ve ne zaman yatacak? Haziran 2020 işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? HESAPLA!

İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar ödeneği almaya başlıyorlar. Şartlar arasında kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmakta bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu.

İşte işsizlik maaşı haberinin detayları....