Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

| duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

haberi... Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ve alanlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.6.2020 12:35 Son Güncelleme: 2.6.2020 13:08 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurguladı. Bakan Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli 'Engelli Sağlık Kurulu' raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

Son dakika: Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA