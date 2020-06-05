Yurtdışı uçuşları 40 ülkeyle başlıyor

Koronavırüs salgını nedeniyle alınan önemler kapsamında 10 Haziran'a kadar durdurulan dış hat seferleri başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. Bu kapsamda 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan, 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan, 20 Haziran'dan Hollanda, Kazakistan, 22 Haziran'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya, 25 Haziran'da da Belçika'ya kademeli uçuş başlatılacak.Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirterek "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Halihazırda uçuşların karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.KORONAVIRÜS nedeniyle iç hat seferlerine 1 Haziran'dan itibaren beş şehirle başlayan THY, dün 34 farklı şehire seferlere başladı. İç hatlarda yaptığı toplam 250 sefer ile 25 binin üzerinde yolcu taşıyan THY'nin doluluk oranları yüzde 80'lere ulaşırken, İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun maskeli ve termal kamera kontrolünden geçerek terminale alındı. Yolcu yakınları ise virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı.