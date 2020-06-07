Ziraat Mobil’de SGK prim ödemeleri karekod ile ödenebilecek

ZİRAAT Bankası, SGK prim ödemelerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Banka, SGK prim tahsilatları için halen var olan T.C. kimlik no, vergi kimlik numarası ve sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkânı getirdi. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "SGK prim ödemelerinde sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Ziraat Mobil için yeni geliştirdiğimiz SGK prim tahsilatlarında karekod tahsilat uygulaması ile müşterilerimiz, SGK tahakkuk fişleri üzerinde yer alan karekodu telefon kamerasına okutarak SGK prim ödemelerini yapabiliyorlar" dedi. Vergi ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilen 20 yeni kanal ve ödeme uygulamalarının, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarına pozitif katkı sağladığını belirten Kırbaş, Ziraat Mobil kullanıcı sayısının 12 milyonu aştığına dikkat çekti.