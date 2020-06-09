Diyarbakır Ticaret Borsası'nda 2 koronavirüs vakası tespit edildi

Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte ikinci dalganın tartışıldığı Diyarbakır'da, Ticaret Borsası'nda da koronavirüs tespit edildi. Her gün onlarca kişinin hububat analizi ve tescil işlemleri için gittiği Diyarbakır Ticaret Borsası'nın yönetim kurulu üyesi ile personelinin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Yönetim kurulu üyesinin cuma günü yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğu, ardından yapılan teste koronavirüs tespit edildiği belirtildi.



Pandemi hastanesinde tedaviye alınan yöneticinin, temas ettiği kişileri belirlemek için sağlık ekipleri tarafından filyasyon çalışması başlatıldı. Filyasyon çalışmasında teste tabi tutulan yöneticinin eşinde, çocuklarında, muhasebecisinde ve borsa binasında çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürürken, Şanlıurfa karayolunda bulunan Diyarbakır Ticaret Borsası binasının karantina altına alınması bekleniyor.

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