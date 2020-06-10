Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çeyiz hesabında değişiklik

Çeyiz hesabında değişiklik

Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
Çeyiz hesabında değişiklik
Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı. Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkânı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyiz hesabında değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA