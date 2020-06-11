Fonlar 150 milyarı aştı

Türkiye'de işlem gören yatırım fonlarına talep rekor kırıyor. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı. Yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde 25.2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" dedi.HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı. Albayrak, "Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.