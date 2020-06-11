Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim geliyor

| Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim geliyor

haberi: Otobüs bileti fiyatlarındaki fahiş zamlar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde 'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 11.6.2020 10:18 ABONE OL
SON DAKİKA | Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim geliyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

OTOBÜSTE TAVAN FİYAT DELİNMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen seyahat kısıtlaması ve otobüslerde yolcu sayısının azaltılması uygulamalarının ardından bazı firmaların çok yüksek ücretlerle yolcu taşıması üzerine Bakanlığın duruma el koyduğunu belirterek, "Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altına ezilmesi engelledik." demişti. Ancak geçen süreçte fırsatçı firmalar tavan fiyatı deldi.

Emekliye takviye maaş

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA