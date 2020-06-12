9 günde 3.750 konut satıldı

Gayrimenkul sektörü arka arkaya başlayan kampanyalarla tarihi günler yaşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimi hamlesinin hemen ardından Emlak Konut GYO'nun 2 Haziran'da başlattığı 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasıyla vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Satış ofislerinde gece 02.00'ye kadar konut satışının yapıldığı kampanyada 9 günde 4 milyar 250 milyon milyar lira değerindeki 3.750 bağımsız bölüm satıldı. 26 projeyle başlatılan kampanyada 3 projede konutların tamamı satıldı. Şirket yoğun ilgi nedeniyle 3 yeni projeyi daha kampanyaya dahil etti.Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.Kampanyaya dahil yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Ayrıca kamu bankaları tarafından 1 Haziran'da başlatılan faiz indirimi hamlesi de tam gaz devam ediyor. Birinci el konutta kredi faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74'e çekilirken, 12 ay taksit ödemesiz 180 aya kadar da vade avantajı sunuluyor.