800 bin TL’ye lise eğitimi

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 hafta kala özel okulların çoğu 2020-2022 eğitim öğretim yılı ücretlerini de açıkladı. Çocuğunu özel bir liseye kaydettirmek isteyen veliler, dudak uçuklatan ücretler ödemek zorunda kalacak. LGS'yle öğrenci alacak okullar içinde ücret olarak bu yıl rekor yine Robert Kolej'de. Okulun lise 1 yıllık peşin ücreti 109 bin TL, 7 günlük yatılılık ücreti ise 158 bin 700 TL olarak açıklandı. Yani çocuğunu bu lisede yatılı okutmak isteyen bir veli hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl boyunca toplam 838 bin 500 TL ödeyecek. Robert'i 108 bin liralık peşin ücreti, ve 168 bin 910 liralık yatılılık ücretiyle Koç Lisesi takip etti. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji'nin geçen yılki peşin ücretleri 90 bin ila 68 bin TL civarındaydı. Bu okulların bu yılki eğitim ücretleri henüz belirlenmedi. Fransız liselerinin eğitim ücretleri ortalama 70 bin TL olacak. Özel Saint Pulcherie Lisesi'nin 2020-2021 eğitim ücreti KDV dahil 74 bin 508 TL, Özel Saint Joseph Lisesi'nin 74 bin 430 TL, Özel Saint Benoit Lisesi'nin ise ücreti ise 74 bin 307 TL oldu. Türkiye genelindeki zincir ve butik özel okulların fiyatları da 70 bin lira civarında.