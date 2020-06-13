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Köln'den 'a seferler başlıyor

ve arası uçak seferleri başlıyor

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 14:32 Son Güncelleme: 13.6.2020 14:35 ABONE OL
Köln'den Zonguldak'a seferler başlıyor

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı yurt dışı uçuşlarına başlıyor.

Zonguldak Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kahya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Corendon Hava Yolları ile 27 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü Almanya'nın Köln şehrinden Zonguldak'a uçuş seferlerinin başlayacağını söyledi. Uçak firmasının yayınladığı listede uçuş saatleri şu şekilde belirtildi: "Köln'den 06.15 kalkış, 10.30 Zonguldak'a varış, Zonguldak'tan dönüş 11.30 ve 13.50 Köln'e varış".

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Köln'den Zonguldak'a seferler başlıyor
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