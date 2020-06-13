Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

'ni aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrikası için ÇED olumlu raporunu alan , bugün de aldığını açıkladı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 10:59 Son Güncelleme: 13.6.2020 11:02 ABONE OL
Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrikası için ÇED olumlu raporunu alan TOGG, bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı. Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Geçtiğimiz günlerde fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'ni de aldık. Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" denildi.

Yaylaları birbirine bağlayacak 'Yeşil Yol' projesinde sona gelindi! Yaylalar hareketlendi... Kaşla göz arasında 6 bin TL’lik telefonu çaldılar (ÖZEL) İstanbul’da virüs güvenlikli restoran

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA