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| Bakan Albayrak: Tüm vatandaşlarına imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:58 Son Güncelleme: 16.6.2020 17:22 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Albayrak: Tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

Türkiye, sağlık alanında yaptığı hamleler ile tüm dünyada büyük hayranlık uyandırırken vatandaşlarına da her alanda ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Bakan Albayrak: Tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz | Video

ÜCRETSİZ TEDAVİ İMKANI SUNAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Bakan Albayrak: Tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz
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