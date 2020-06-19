Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarda ikramiye veriliyor. Corona pandemisi nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken verilmişti. 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı ile birlikte emekli bayram ikramiye ödemelerine ilişkin araştırmalar takip edilmeye başlandı. Yaklaşık 8 milyon emeklinin bayram öncesi alacağı ikramiyelere göre; ne zaman verilecek? ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:27 Son Güncelleme: 19.6.2020 09:27 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez yatırılan ikramiyelerin ilki Nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılmıştı. Gözler şimdi Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi. Bu bağlamda; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Detaylar geldiği zaman haberde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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