Galericilerden tepki; kasap, manav, berber araç satıyor

"SEKTÖRDE HAREKETLİLİK OLUNCA ORTAYA ÇIKIYORLAR"

45 yıldır araç alıp, sattığını ve yetki belgesi olduğunu söyleyen Göksel Erkoyuncu, "Yaşadığımız en büyük sıkıntı bakkal, manav, kasap bu işi yapmaya başladı. Herkes işin bir ucundan tuttu, piyasa canlandı dediğimiz dönemde bu insanlar ortaya çıkıyor, tekrar sektörde durgunluk yaşanana kadar piyasadan nemalanıp, geri çekiliyor. Uzun yıllardır araç alıp, satıyorum. Vergimi veriyorum, istihdama katkı sunuyorum ama bu kişiler pastadan daha büyük pay elde ediyor. Vergi ödemedikleri için devlet de ciddi kayıp yaşıyor. Ciddi olarak mustaribiz, bilen bilmeyen herkes bizim sektörde iş yapıyor. Araç alacak vatandaş da mağdur oluyor, satışta herhangi bir hata olduğu zaman biz kurum olduğumuz için aracı alan kişi karşısında muhatap buluyor, diğerlerinin böyle bir sorumluluğu yok" diye konuştu.