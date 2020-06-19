Libya’da önce elektrik sorunu çözülecek

Türkiye, Libya'nın acil elektrik ihtiyacını karşılamak için atağa geçti. Önceki gün Libya'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinde konu gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı da Çalık Enerji, Karadeniz Powership ve Aksa Enerji'den Libya'nın elektrik sorunu için tekliflerini iletmesi talep etti.Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkede günde 8-10 saati bulan elektrik kesintilerinin acil olarak çözülmesini istiyor. Bu kapsamda ilk olarak Karadeniz Powership'in acil ihtiyacı karşılayabileceği sonrasında da Aksa ve Çalık Enerji'nin hem santraller kurulması hem de altyapı ve dağıtım hizmetlerinin sağlanması konusunda devreye gireceği belirtiliyor. Hali hazırda 8 bin megavat kurulu güce sahip Libya'da yaşanan iç savaş dolayısıyla sadece 5 bin megavatlık güç kullanılabilir durumda. Zarar gören enerji santrallerinin tamiri ve tekrar operasyonel hale getirilebilmesi amacıyla Libya Elektrik Bakanlığı önümüzdeki dönemde yapılacak enerji santralleriyle mevcut kurulu güce 2 bin megavatlık ilave bir gücü eklemeyi planlıyor.Karadeniz Holding Enerji Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, göreve hazır olduklarını belirterek, "Libya'nın farklı bölgelerine 1.000 megawat Powership ile 30 ila 60 gün içinde elektrik vermeye hazırız" dedi. Libya'nın öncelikle mevcut elektrik kesintilerini giderecek şekilde, ülkenin şebekesine 8 saatten fazla elektrik tedariki sağlayabileceklerini anlatan Harezi, "Libya'nın kara santralleri kurmasının uzun süreler alacağını öngörerek, powershiplerimizi elektrik üretimini bu yazdan başlayabilecek şekilde Libya'ya götürebiliriz" ifadelerini kullandı.Çalık Enerji, Libya'daki enerji açığının kapatılabilmesi amacıyla Libya Elektrik Bakanlığı'yla temasta. Al-Khums Şehri'nde 550 megavatlık enerji santralini devreye alarak Libya Yönetimi'ne teslim eden Çalık Enerji'nin toplam 1.000 megavatlık bir kurulu gücü farklı projelerle devreye alması planlanıyor. Şirket, santrallerin yenilenmesi, yenilerinin kurulumu, iletim hatlarının yenilenmesi için Trablus Yönetimi'yle müzakereler yürütüyor.DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'da kurulan masada en güçlü aktörlerden biri olduğunu söyledi. Karanfil, "Libya'da kurulacak olan yeni düzende Türk iş dünyası çok aktif rol alacak" dedi. Libya'nın hem yeniden yapılanma sürecinde olması hem de Afrika pazarına erişimde sağlayacağı avantajlarla çok önemli bir ülke olduğunu aktaran Karanfil, "Türkiye Libya'nın ihtiyaç duyduğu birçok ürünü satıyor. İstikrar ve yeniden yapılanma sürecinin hızlanması ile iş hacmi daha da artacaktır" diye konuştu.