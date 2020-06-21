Hedef otellerin % 50'sini açmak

50 ülkenin büyükelçisi, turizm temsilcileri ve uluslararası basınının katıldığı Antalya'daki 'Yeniden Keşfet' etkinliği sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, virüsle mücadele kapsamında getirdikleri sertifikasyon programının otellere ciddi maliyet getirdiğini hatırlatarak, "Otellerin bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor. Biz sertifikasyon programına Kovid-19 salgını sonrası da devam etmeyi planlıyoruz. Turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor" dedi. Sistem kapsamında belirlenen kriterlerin 70 ülkeye gönderildiğini belirten Ersoy, şu ana kadar yaklaşık 400 otelin 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldığını, bu sayının 2 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Ersoy, "Bizim hedefimiz, turizm sektörünü yeniden devreye sokmak, otellerin yüzde 50'sini açabilirsek başlangıç için başarılı sayılırız" değerlendirmesinde bulundu.Virüste ikinci dalga olayına inanmadığını anlatan Turizm Bakanı Ersoy, "2023 turizm hedefimiz 75 milyon turist, 65 milyar dolarlık gelir. 2021 için yapılan ilk rezervasyonlarla bu rakamların artacağını görüyoruz. Çünkü 2020 için rezervasyon yaptıran ve gelemeyenlerin hepsi bir sonraki yıla rezervasyonlarını aktardı. 2023 turizm hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'yi turizm açısından riskli gördüğü ülkeler listesine alan ve kriterler belirleyen Almanya'ya mesaj verdi. Almanya'da yaşayan 3.5 milyon Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu vatandaşlarımız ülkeye geri dönüş yapmak istiyorlar. Geçenlerde Sayın Merkel ile Sayın Erdoğan bir araya gelerek bu konuyu konuştular. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu kriterleri kim belirleyecek? Turizm sektöründeki ve sağlık sektöründeki uzmanlar… Turizm ve sağlık sektörüne güveniyoruz" diye konuştu. Almanya'daki meslektaşlarıyla görüştüğünü, onlara "Türkiye'ye uzmanlardan bir delegasyon gönderin, kendi gözleriyle ne gibi önlemler aldığımızı görsünler. Buradaki şartları, sağlık kapasitemizi görsünler" dediğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu konuda açık, net ve şeffaf davranıyoruz. Tabii ki bir hayal kırıklığımız oldu. Fakat bunun ikili ilişkilerimizi etkileyeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.