Koronaya inat iki yılda 5 bin sağlıklı ev yapacak

Kovid-19 salgını sonrasında evlerde geçirilen zamanın artmasıyla konut sektöründe de dinamikler değişmeye başladı. Bu dönemde yüksek katlı, balkonsuz konutlara talep azalırken, bahçeli ve teraslı evlere talep yağıyor. Konut üreticileri de tüketicilerin isteklerine göre yeni uygulamalara başlıyor. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy'de sağlık kriterlerini uygun Ormanköy projesi için hekimlerden oluşan 'Sağlık Kurulu' kurduklarını belirtti.Yılmaz, "1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. Koronavirüs süreciyle birlikte sağlıklı ev konsepti de bu kriterlere eklendi. Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız bu konsepti Çekmeköy'deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. 58 bin kişiden görüş alarak yeni projemizi bu kriterlere göre şekillendirdik" diye konuştu. Projedeki fiyat konusuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, "İlk düşüncemiz 10 bin TL'nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL'nin altında fiyatla talep toplamaya başladık. Bitiş rakamları ise 16-17 bin TL'leri bulacak" dedi.Sektörde yaşanan bu alım iştahıyla birlikte, konut tercihlerinde de bir takım değişikliklerin yaşandığını belirten Ziya Yılmaz, "Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, her sektörde olduğu gibi, bizim sektörümüzde de ciddi bir değişikliğe yol açtı. Üstelik bu değişim, sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli" diye konuştu. Yılmaz, tespitlerini şöyle sıraladı: "Bana göre artık yüksek katlı bina devri kapandı. Pandemi süreciyle birlikte artık insanlar az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve mümkünse bahçeli evlerde yaşamak istiyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Örneğin, Türkiye genelindeki son verilere bakıldığında balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara talebin yüzde 228 civarında arttığını görüyoruz."ÖNÜMÜZDEKİ iki yıl içinde 5 bin konutluk projeye başlayacakları müjdesini veren Ziya Yılmaz, yeni yatırımlarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Çekmeköy'deki Ormanköy projemizin ilk etabında talep toplamaya başladık. İkinci etabın talep toplamasına da yakın bir zamanda başlayacağız. Bunun haricinde yılsonuna doğru Nişantaşı projemizi hazırlıyoruz. Burası da en az Çekmeköy'deki arazi kadar değerli bir lokasyon. Dünyada bir tane İstanbul var, İstanbul'da da bir tane Nişantaşı var. Ayrıca 2021 yılında Pendik projemizin startını vereceğiz. Orası da çok büyük bir yatırım olacak. Havalimanının ikinci yolu bizim projemizin içinden geçecek. Karma bir proje olarak tasarlıyoruz. Yine Beykoz projemiz üzerinde de Beykoz Belediyesi ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Beykoz Konakları'nın hemen karşısında 52 bin metrekare alan üzerine kurulu bir diğer bir proje de Çeşme'de olacak. Bu projemizin startını da 2021 yılında yapmayı planlıyoruz."BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda önemli bir ekonomik hamle yaşandığına dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Konut kredi faizleri tarihin en düşük seviyelerine indi. Konut almak için müthiş bir fırsat var. Ben şahsen herkesin elini taşın altına koyduğu böylesi bir kampanyanın bir daha kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı