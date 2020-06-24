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Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı

Ulaştırma ve Karaismailoğlu, " hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 20:41 Son Güncelleme: 24.6.2020 20:54 ABONE OL
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

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İSTANBUL HAVLİMANI METROSU
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Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı
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