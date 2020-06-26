Duruca Barajı'yla bin 100 dekar tarım arazisi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Amasya'ya yaptığı yatırımlarla vatandaşların mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Amasya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Amasya'da bulunan Duruca Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Barajın temelden yüksekliği 43 metre olduğunu ve 480 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu söyleyen Kaya Yıldız, "Barajda depolanacak su ile Amasya merkez ilçeye bağlı Duruca ve Boğazköye ait bin 100 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile dekar başına bin 840 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 700 bin TL katkı ve yaklaşık 60 kişiye istihdam alanı sağlanmasının hedefleniyor" dedi.



Projede, gövde dolgusunun tamamlandığını ifade eden Yıldız, "Dolusavak, sol sahil, kret ulaşım yolu, enerji nakil hattı ve vana odası yapılmıştır. İletim hattı ve regülatör bitirilmek üzeredir. Fiziki gerçekleşme yüzde 90'dır" diye konuştu.