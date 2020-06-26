İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ekonomik anlamda bir dizi önlemler alındı. Bunlardan işsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri en merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin erken tarihe çekildiğinin müjdesini verdi. Böylelikle 5 Temmuz'da yapılması planlanan İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri yakın tarihe alınmış oldu. Peki İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek, hangi tarihte yatırılacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...
İŞSİZLİK MAAŞLARI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak."
İşte konuya dair merak edilenler…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.
Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.