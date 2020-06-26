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Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...

maaşları ve ? açıkladı...

Corona virüsü salgını nedeniyle maaşları ve kısa çalışma ödenekleri yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR tarafından çalışanlara yatırılan bu ödenekten yararlanmak isteyenler konuya yönelik açıklamaları yakından takip ediyorlar. Haziran ayında yatırılması beklenen ödeneğin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı araştırılırken Aile, Çalışma ve konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; İşsizlik maaşları ve , hangi tarihte yatırılacak? açıkladı...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:25 ABONE OL
İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ekonomik anlamda bir dizi önlemler alındı. Bunlardan maaşları ve kısa çalışma ödenekleri en merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Son olarak Aile, Çalışma ve ödemelerin erken tarihe çekildiğinin müjdesini verdi. Böylelikle 5 Temmuz'da yapılması planlanan yakın tarihe alınmış oldu. Peki İşsizlik maaşları ve , hangi tarihte yatırılacak? açıkladı...

İŞSİZLİK MAAŞLARI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak."

İşte konuya dair merak edilenler…

İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...

İŞSİZLİK MAAŞLARI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ ÖDEME TARİHİ ERKENE ALINDI

Aile, Çalışma ve , haziran ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...
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İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı...
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