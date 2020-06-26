Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve zaman ödenecek?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ülkemizin ikinci dini bayramı niteliğinde olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrilmiş durumda. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?