Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve zaman ödenecek?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ülkemizin ikinci dini bayramı niteliğinde olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrilmiş durumda. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak