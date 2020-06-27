Akkuyu’da ikinci santralin temeli atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci üniteyi 2023'te devreye almayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci ünitenin temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz" dedi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceleyen Bakan Dönmez, "Büyük bir vinç yardımıyla, 'ekstra güvenlik kabini' olarak adlandırılan kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Türkiye'de yapılan nükleer güç santrali şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden, projelerinden bir tanesi" diye konuştu. Sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Sahada çalışanların yüzde 90'ı Türk vatandaşı. Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak. Burada sadece mühendisler değil ara eleman dediğimiz teknisyenler ve teknikerler de çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."