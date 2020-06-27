Kadın mimardan sıra dışı proje! Caminin hem mimarı hem şefi oldu...

"PROJEMİZ BİR BAYANIN BAŞTAN SONA YAPIMINI ÜSTLENDİĞİ TÜRKİYE'DE İLK OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ"



Evlice, "Projemiz bir bayanın baştan sona yapımını üstlendiği Türkiye'de ilk olarak söyleyebiliriz. Bu cami ile Kahramanmaraş'a farklı bir mimari boyutlu cami kazandırmış olacağız. Modern çizgisi ve Selçuklu mimarisinin yeniden yorumlanması şeklinde değerlendirebiliriz. Pencere yapıları, kapıları ve çatı yapısı itibariyle farklı mimari yapı elemanları içeren bir konsept ortaya çıkmaktadır. İçindeki tavan korkuluklarından tavan projelerine kadar tamamen özgün olarak hazırlanmış bir projedir. O yüzden hem iç hem de cephe mimarisi geleneksel ve modern malzemelerin bir arada kullanılarak kendine özgü karakteristik özelliğe sahip nadir eserlerden olacak diye düşünüyorum.