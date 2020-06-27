Sorun çözülmezse yeni rant oluşur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin yeni taksi projesine UKOME'nin ret kararı vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Biz de konunun uzmanı ile konuşmak için İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile bir araya geldik. Kararın UKOME'de reddedileceğinin bilindiğini aktaran Ilıcalı, "Çünkü hiçbir altyapı çalışması yok. Varsa da kimse bilmiyor. 5 bin plaka neye göre belirlenmiş? Neden 5 bin plaka? 3 bin olsun ya da 15 bin olsun. Nasıl bir çalışma sonucunda 5 bin plaka kararı alınmış belirsiz. Varsa bunun altyapısı neye göre hazırlandı? Kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı. Taksi sayısının artması gerektiğini anlatan Ilıcalı, "90'dan beri yeni taksi plakası yok. İstanbul'un nüfusu artmış. Yeni taksiye ihtiyaç var mı, kesinlikle evet. Ama kaç taksi gerekiyor? Bunun altyapısı çalışılmalı" diye konuştu. İstanbul'daki taksilerin yüzde 50'sinin boş dolaştığını anlatan Ilıcalı, "Bu sorunu çözmeden 5 bin plaka daha eklemeniz ancak sorun yumağını daha da büyütür. Bunu koordine etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Acilen hemen mobil uygulamaların devreye girmesine yönelik bir genelge yayımlanmalı. Artık taksiler yerli ve milli yazılım kullanmalı. Bunu yüklemeyen taksiler müşteri almamalı. Denetimleri yapılmalı" şeklinde konuştu.İstanbul'da 700 bin taksi yolculuğunun olduğunu anlatan Ilıcalı, "Mobil uygulamadan taksi çağrılma oranı yüzde 7. Yani ortalama 50 bin yolculuk mobil üzerinden yapılıyor. Mobil uygulamayı devreye aldığımızda vatandaşın talebi ne kadar sürede karşılanmış? Hangi bölgelerde ihtiyaç var? Hangi bölgelerde boşluk oluşuyor. Bakarız ihtiyaca. 5 bin mi 10 bin mi 3 bin mi? En net sayı böyle belirlenir. Yoksa sorunu çözmeden 5 bin taksiyi devreye alıyorum dediğinizde yeni bir rant oluşur. Sorun çözülmediği için daha da büyür. 2 yıl içinde yine bir taksi problemiyle karşı karşıya kalırız. Bizim derdimiz şov yapmak değil sorunu çözmek" ifadelerini kullandı. Taksilerin boş dolaşmasının trafiğe olumsuz yansıdığını dile getiren Ilıcalı, şöyle devam etti: "İstanbul'da 18 bin taksi var. Bunun yarısı boş geziyor. Günde ortalama 10 litreden yola çıkarsak, 9 bin taksi 90 bin litre benzini boşa yakıyor. Benzini ithal ediyoruz. Bu ciddi bir cari açık. Sistemi düzenleyelim, bakalım hangi bölgelerde eksiklik var. Ne kadar taksiye ihtiyaç var. Ondan sonra hayata geçirelim. Bu da uzun bir süre değil, 2-3 ay içinde hayata geçirilir. Örneğin Beşiktaş'ta insanlar taksi bulamıyor ama Beylikdüzü'nde taksi boş geziyor. Taksileri bölgelerin yoğunluğuna göre bu tür sistemler üzerinden dağıtır ve hepsinin boş gezmesinin önüne geçeriz."KURULUN İstanbul'daki tüm ulaşım sorunlarının çözümü için bilimsel çalışma yaptığını anlatan Ilıcalı, "Kurul olarak İstanbul'daki ulaşım sorunlarını ve vatandaşların beklentilerini anlayabilmek için 150 bin kişiyle anket yaptık. GSM operatörleri bize destek verdi. Taksi, metrobüs, toplu ulaşım tercihlerine kadar hepsini sorduk. Geçtiğimiz pazartesi Valimiz Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla anket sonuçlarını paylaştık. Taksiyle ilgili sorunları anlattık. Orada Başkan İmamoğlu ve ekibi notlar aldı. Önerileri var mı sorduk. Bize bir öneride bulunmadılar. Ertesi gün taksi plakasını kararını UKOME'ye sunmuşlar" dedi.PANDEMİ nedeniyle İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun otobüslerde sınırlı yolcu önerisi üzerine İstanbul Valiliği İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Mustafa Ilıcalı'nın başkanlık ettiği kurulda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve Halit Özen yer alıyor. Sistemde hem belediyeden, hem trafikten, hem de valilikten müdürlerin dahil olduğu bir yapı bulunuyor. 2 ayı aşkın süredir İstanbul'daki ulaşım sorunları üzerine bilimsel çalışmalar hazırlayan kurul, metrodan otobüse metrobüsten taksiye kadar birçok başlıkta çalışma yapıyor.