Bodrum'da bu seferde pide tartışması! Fiyatı dudak uçuklattı! Sadece 25 kilometre mesafede...

'FİYATLAR BU YIL DAHA DA FAHİŞ'



20 yıldır tatil için Bodrum'u tercih ettiğini söyleyen Mine Çetin (50), işletmelerdeki fiyatların bu yıl daha da arttığını söyledi. Çetin, "Emekliyim ve hiç de o parayı veremem. Aldığım para belli. Bodrum'da fiyatlar bu sene çok daha fahiş olmuş. Tabi ki bu durum Bodrum için kötü bir algı yaratıyor. Koronavirüs her yerde var ancak bu paralar kesinlikle verilecek paralar değil. Özellikle bu sene Bodrum'un genelinde fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.