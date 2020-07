Dünya şehirlerinin güvenliği Türk zekâsına emanet

Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımlar dünyanın birçok ülkesinde ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsam'da Ekin Teknoloji firması tarafından üretilen Ekin Patrol G2, güvenli ve akıllı şehirlerde yeni bir sayfa açtı. Hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen Ekin Patrol G2, eşsiz yetenekleri sayesinde bir polis aracını akıllı devriye aracına dönüştürüyor. Sabit sistemlerin bulunmadığı yerlerde 360 derecelik gözetim yapabilen tak ve çalıştır tasarımlı ürün, tepe lambası konseptindeki tasarımı ile her türlü araçta kullanılabiliyor. Kara listede yer alan araç ve yüzleri tanıyabilen sistem, olay anında sesli ve görsel alarm vermesinin yanında, kontrol merkezini de konum gibi gerekli bilgileri aktararak uyarabiliyor.Bisiklete uyarlanan Ekin Bike Patrol, kompakt boyutları sayesinde esnek bir kullanım alanı sağlıyor. Tak-çalıştır yapısıyla her bisiklet, motor, skuter ve benzeri araçlara hızlıca entegre edilebilen sistem, mevcut tüm mobil araçları ek bir donanım gerektirmeden akıllandırıyor. Ekin Patrol'ü Türkiye'de üretip dünyaya ihraç ettiklerini anlatan Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, "Türkiye'de iki tane Patrol demo aracımız bulunuyor. Birleşik Arap Emîrlikleri ve Azerbaycan, Ekin Patrol'ü uzun yıllardır kullanan ülkeler arasında. Son üç yılda Patrol'ün kullanıldığı bölgelere Avrupa ve Amerika kıtasından yeni ülkeler ekledik. Bütün bunlara ek olarak İstanbul Serbest Bölge'deki üretim merkezimizde dünyanın her yerine teknik ürün müdahalesinde bulunabiliyoruz" dedi.