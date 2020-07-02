Tarihi kampanya kalıcı olacak

Pandeminin etkisiyle düşen konut satışları, kamu bankalarının faiz indirimi hamlesi ve Emlak Konut GYO'nun 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasıyla yeniden şahlandı. 2 Haziran itibarıyla başlayan tarihi kampanyada vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Satış ofislerinde gece 02.00'ye kadar konut satışının yapıldığı kampanyada 1 ayda 10 milyar liralık 7 bin bağımsız bölüm satıldı.Bugüne kadar birçok kampanya yaparak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un başlattığı tarihi kampanyanın kalıcı olacağı öğrenildi. Konut sektöründe yeni bir finansman modeli olarak devam etmesi planlanan kampanya, geliştirilerek özel sektör firmaları tarafından da kullanılabilecek. Hayata geçirilen bu hamleyle, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.26 projeyle başlatılan kampanyada Yeniköy Konakları, Tual Adalar, Göl Panaroma ve İdealist Cadde projelerindeki konutların tamamı satıldı. Şirket yoğun talep nedeniyle, Emlak Konut Florya Evleri, Esenler Emlak Konutları ve Başakşehir Avrasya Konutları'nı da kampanyaya dahil etti. Ödemenin 24 ay sonra başladığı kampanyada konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılabilecek. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69 uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.1. Florya Evleri 2. Semt Bahçekent 3. Gebze Emlak Konutları 3. etap 4. Başkent Emlak Konutları 5. Benim Kentim Yalova 6. Başakşehir Avrasya Konutları 7. Bizim Mahalle 8. Allsancak 9. Köy Zekeriyaköy 10. Avangart İStanbul 11. Avrupark Hayat 12. Büyükyalı İstanbul 13. Cer İstanbul 14. Düşler Vadisi Riva 15. Ebruli Ispartakule 16. Evora Denizli 17. Evora İZmir 18. İstmarina 19. Karat 34 20. Koordinat Çayyolu 21. Merkez Ankara 22. Nidapark İstinye 23. Nidapark Küçükyalı 24. Niğde Emlak Konutları 25. Ormanköy Çekmeköy 26. Temaşehir Konya 27. Tual Bahçekent 28. Validebağ Konakları 29. Esenler Emlak Konutları