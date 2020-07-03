Fındıkta başarı hikâyesi sürüyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındıkta 1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 311 bin 499 tonla tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. Sevinç, fındık ihracatından gelen net döviz miktarının ise 30 Haziran 2020 itibariyle 2 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın da ağustos sonunda 2.2 milyar dolara yaklaşacağını kaydetti. Sevinç, "Bu başarıda ihracatçılarımız kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve TMO'nun da payları takdire şayandır. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a da müteşekkiriz. Özetle başarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir" dedi.