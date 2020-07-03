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Son dakika | ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

Corona virüs salgını sonrası ekonomisi tarihinin en kötü dönemlerinden birine girdi. İngiltere’nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu. Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group’tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:09 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

Yapılan açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi. Restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

DÜN DE BYRONS FİRMASI İFLAS ETMİŞTİ

Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 kişiye istihdam sağlıyordu. Dün İngiltere'nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

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Son dakika | İngiliz ekonomisine şok üstüne şok! İflası resmen duyurdular
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