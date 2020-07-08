Çin’den kayan talep Türkiye’ye yarayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ülkelerin ihracat potansiyellerine göre belirlediği 'Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi'nde (RCA), Türkiye 189 ürünle ilk sırada yer aldı. EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde Kovid-19 sonrası oluşan yeni dinamiklerden en çok yararlanacak ülkelerden biri olduğunu açıklamış, Türkiye'nin bu özelliği ile pandemi sürecinde Çin'den kayan tedarik zincirlerinin merkezi olmaya aday olduğunu söylemişti. Biz de bu 189 ürün grubunun neler olduğunu araştırdık.EBRD verilerine göre Türkiye tekstil, giyim eşyası ve ayakkabıda 62, basit ve fabrikasyon metal ürünlerde 25, bahçe ürünlerinde 22, mineral ve enerji içeceklerinde 17, kimyasal ve eczacılık ürünlerinde 15, işlenmiş gıda ürünlerinde 12, makine ve teçhizatlarında 9, taş, cam, değerli metal ürünlerde 7, motorlu araç ve diğer transfer araç ekipmanlarında 5 rekabetçi ürüne sahip. Listenin geri kalanını ise hayvansal ürünler, ahşap ve kağıt ürünler, silah ve askeri teçhizat, deri ve mamulleri ile optik, medikal ve müzik ekipmanları oluşturuyor.EBRD Nisan 2020 raporuna göre pandemi süreci ve sonrasında Türkiye özellikle hazır giyim ve tekstildeki ihracat potansiyeliyle üstünlüğünü ortaya koydu. Bu Çin'den kaçan sermayeyi Türkiye'nin kendine çekmesi için ciddi bir fırsat. Çin'in dünya çapında önemli bir ihracatçı olduğu ve EBRD bölgelerindeki ekonomilerin en az 500 milyon dolarlık ihracat yaptığı motorlu araçlar, makine, tekstil, kimyasal ürünler ve metal ürün gruplarında tedarikin Çin'den Türkiye'ye kayma olma olasılığı çok yüksek.Suma Chakrabarti, "Türkiye'siz bir EBRD düşünülemez. Yatırımlarımızın toplam hacmi 320'ye yakın projede 12.6 milyar euro seviyesinde" dedi.