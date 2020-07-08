Kovid-19 taşları yerinden oynatacak

Aylık araç sigortasından, sağlık poliçelerine salgınların girmesine, evde EKG çekmekten, siber güvenliğe kadar sigorta sektöründe pandemi sonrası taşlar yerinden oynayacak. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasakları sigorta sektöründeki dijitalleşmeyi öne çekti. Sektörde özellikle sağlık alanında ciddi değişimler yaşanıyor. Kovid-19 nedeniyle hastaneye gidemeyenler evden tele sağlık hizmetleri almaya başladı. Artık evden tansiyon, şeker gibi ölçümler dışında akıllı cihazlar ile EKG bile çekilebiliyor. Hatta akıllı diş fırçaları dişlerin durumunu doktora gönderebiliyor. Kovid-19 öncesi başlayan kişiye özel esnek sigorta ürünleri yeni dönemde daha da öne çıkacak. Bir yandan da fiyatlamada büyük veri daha çok kullanılacak. Bu dönemde yaşananları ve önümüzdeki 'yeni normalde' nelerin olacağını SABAH'a değerlendiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sektör olarak sürecin başından itibaren iş sürekliliği ve sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temasta çalıştıklarını belirtti.Kovid-19'un iş yapma şekli üzerindeki etkilerinin yanı sıra ürün gamında ve teminat içeriğine yönelik yeni taleplerin de gündeme taşınmasına neden olduğunu söyleyen Benli, "Salgının özellikle sağlık sigortası sektörü üzerinde birçok olumlu etkisi olacağını söyleyebilirim. Öncelikle, Kovid-19 tecrübesi sonrası, sağlık hizmet sağlayıcıları, hastaların online platformlar üzerinden destek aldığı "telesağlık" uygulamalarına daha fazla ağırlık vereceklerdir. Ayrıca, epidemik veya pandemik durumlarda kişilerin daha çok sağlık sigortalarına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin, Asya'da, SARS epidemisinden sonra kritik hastalıklar sigortasına yönelik çok ciddi talep artışları görülmüştü. Benzer bir eğilimi, sağlık sigortası ve kritik hastalıklar poliçelerinde görebiliriz. Sigortalılardan da pandemilerin teminat kapsamına alınmasına veya bu tip durumlara yönelik özel poliçeler üretilmesine yönelik taleplerin artacağını düşünüyorum. Bu talep sadece sağlık harcamalarına değil, salgından kaynaklı diğer kayıpları da kapsayacaktır" şeklinde konuştu.Tüm dünyada hem işçilerin hem de işverenlerin, ekonominin durması halinde ciddi maddi kayıplara uğrayabileceklerini gördüklerinin de altını çizen Benli şunları söyledi: "Bu çerçevede, karantina, salgın ve sokağa çıkma yasağı gibi durumlarda karşılaşılabilecek riskleri dikkate alarak, çalışanların işsizlik sigortasına; işverenlerin ise iş durması ve kâr kaybı gibi sigorta branşlarına yöneleceğini düşünüyorum. İş durması sigortalarındaysa istisnalar tartışılacaktır. Bugün dünyada iş durması sigortalarında genel eğilim, ancak firmanın varlıklarına veya operasyonlarına fiziksel zararlardan kaynaklı iş durmalarının ödenmesi, salgın kaynaklı taleplerin karşılanmaması yönünde. Ancak önümüzdeki dönemde bu tip ürünlerin ve bu tip istisnaların daha fazla tartışılır hale geleceğini öngörüyorum."ACENTELERİN evden çalışabilmesi için 30 Haziran tarihine kadar statik IP kontrolünün süreli olarak kaldırıldığını belirten Benli, "Eksperlerde ise sayının yeterli olmadığı durumlarda uzaktan ekspertiz ile iş sürekliliği sağlandı. Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikâyet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu. Geçici olan bu sürecin sonunda da sektörümüzde üretim, satış, hasar yönetimi, müşteri deneyimi ve uzaktan çalışma gibi konularda zaten devam etmekte olan dijitalleşme sürecinin ivme kazanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.KOVID-19 sonrası dünyada, salgından kaynaklı seyahat iptallerinin yol açacağı kayıpların karşılanmasına yönelik alternatif öneriler sunulacak. Uzaktan çalışma modellerinin gelişimi ile birlikte bireysel ve ticari siber güvenlik sigortalarına yönelik talebin artacağını belirten Benli, "Özellikle salgın, deprem, terör, fırtına gibi trajik olayların hemen sonrasında insanlar bu olayların yakın zamanda tekrarlanacağına dair geliştirdikleri görüş, endişe ve belirsizlik halleri, bireyleri sigorta sektörüne yakınlaştırır. Bugüne kadar dünya tarihindeki pandemilere baktığımızda, her birinin ekonomik ve sosyal yaşamda köklü etkileri olduğunu ve bireysel bazda da karar verme mekanizmalarını etkilediğini görüyoruz" dedi.