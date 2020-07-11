İngiltere’yle serbest ticarete çok yakınız

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Financial Times'a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ancak bazı teknik konuların olduğunu kaydetti. STA müzakereleri için "Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız" diyen Çavuşoğlu, "İkili ticaretin yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ve hizmetlerden oluşuyor" dedi. İngiltere'nin Türkiye'nin "stratejik müttefiki" olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, İngiltere'yle Brexit sonrası ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını ve 20 milyar dolarlık hedef belirlediklerini kaydetti.Çavuşoğlu, ayrıca Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi. İngiliz yetkililer de görüşmenin 'iyi ilerlediğini' ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.