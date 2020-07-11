Türkiye'nin ilk sanal ticaret heyetinden Körfez'e çıkarma!

"Bu heyetin sanal olması nedeni ile bölgenin pek çok oyuncusu bir araya gelecek. Dubai, gerçek dünyada olduğu gibi sanal ortamda da iş insanlarımız için buluşma merkezi olacak. Hiç şüphesiz bunun başarılmasının mimarı, bu heyet ve proje önerisini bizlere getiren ve heyetin her ayrıntısı ile ilgilenen Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan Önal'a ait diyebilirim. Ticaret Bakanlığımızın çalışkan ve özverili Ticaret Müşavir ve Ataşeleri, bu ve benzeri heyetlerle, Covid nedeni ile ihracatta çıkış kapısı arayan ihracatçılarımıza büyük katkı sağlamaktadır. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na yurt içinde ve yurt dışında e-ticaretin gelişimine verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Biz ETİD olarak, bu heyeti örnek model olarak kabul edip, bölgesel olarak ASEAN, Çin, Hindistan, İngiltere, Doğu Avrupa, Latin Amerika gibi yerlerde de düzenlenmesinin takipçisi olacağız."