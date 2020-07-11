Türkiye'nin ilk sanal ticaret heyetinden Körfez'e çıkarma!

Yakın ve Orta Doğu ülkelerine geçtiğimiz yıl 35 milyar dolar civarında ihracat yapan Türkiye, e-ihracatla birlikte bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal'ın girişimleriyle başlatılan sanal heyet, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) ve Dubai Ticaret Odasının organizasyonuyla Türkiye'nin e-ihracatta ilk sanal heyeti olacak.
23 TÜRK FİRMASI KATILACAK
13 Temmuz günü düzenlenecek etkinliğe Suudi Arabistan, Umman, Mısır ve Nijerya'da yerleşik yerinde pazarlar katılacak ve Türkiye'nin önde gelen firmaları bu bölgede e-ticaret kapılarını aralamaya çalışacak. Etkinlikte, Türk firmaları, Amazon, Noon, Jumia, Carrefour gibi yerinde pazarların yanı sıra Umman Post, Aswaq, Sharaf DG, Namshi, 6th Street, Blink, AfricaSokoni, Jeeblee, MumzWord, Danube, Lulu, gibi yerel ve bölgesel oyuncuların temsilcileriyle birebir görüşme şansı bulacak.
23 Türk firmasının katıldığı heyette Arzum, Boyner, DeFacto, E-Bebek, Flo, Evyap, AtelierRebul, Özdilek, So Chic, Suwen ve Paşabahçe gibi firmaların yanı sıra e-PTTAVM yer alacak. Türk firmaları ile muhatapları arasında 200 adet işletmeler arası doğrudan B2B görüşmesi gerçekleşecek.
YÜZDE 850'LİK ARTIŞ
Türkiye, en fazla ihracatını bugüne kadar AB ülkelerine yapmış olsa da, geçtiğimiz yıl yüzde 7.1'lik artışla Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracatta 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Öte yandan Körfez bölgesinde e-ticaret, Nisan ayında Kovid-19 nedeni ile yüzde 400 ile yüzde 850 arasında artış göstermişti.
ÇEVİKOĞLU: TÜRKİYE İÇİN MODEL OLACAK
Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan ETİD Başkan Yardımcısı ve ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, sanal heyetin, Türkiye'nin e-ihracatı için yeni bir model olarak kurgulanabileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Bu heyetin sanal olması nedeni ile bölgenin pek çok oyuncusu bir araya gelecek. Dubai, gerçek dünyada olduğu gibi sanal ortamda da iş insanlarımız için buluşma merkezi olacak. Hiç şüphesiz bunun başarılmasının mimarı, bu heyet ve proje önerisini bizlere getiren ve heyetin her ayrıntısı ile ilgilenen Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan Önal'a ait diyebilirim. Ticaret Bakanlığımızın çalışkan ve özverili Ticaret Müşavir ve Ataşeleri, bu ve benzeri heyetlerle, Covid nedeni ile ihracatta çıkış kapısı arayan ihracatçılarımıza büyük katkı sağlamaktadır. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na yurt içinde ve yurt dışında e-ticaretin gelişimine verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Biz ETİD olarak, bu heyeti örnek model olarak kabul edip, bölgesel olarak ASEAN, Çin, Hindistan, İngiltere, Doğu Avrupa, Latin Amerika gibi yerlerde de düzenlenmesinin takipçisi olacağız."