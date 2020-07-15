Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık !

Bakanlığı tarafından desteklenen Ticaret Merkezleri'nin (TTM) ilk durağı, 'nin şehri oldu. TOBB işbirliğinde hizmete giren "TOBB TTM Şikago", Türk şirketlerinin ABD'deki şirket kurma, danışmanlık, ortak girişim oluşturma, ABD'nin toplumsal yapısını tanıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak, ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösterecek.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:19 Son Güncelleme: 15.7.2020 12:48 ABONE OL
Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

TOBB'dan sektörlere gönderilen yazıda, Bakanlığı tarafından desteklenen Ticaret Merkezleri (TTM) kapsamında ilk durağın, 'nin olduğu belirtildi. Buna göre, kuruluş çalışmaları tamamlanan "TOBB TTM Şikago", dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı O'hare Havalimanı yakınında konumlandırıldı. Merkez, 8 bin 100 metrekaresi depo alanı ve bin 160 metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam 10 bin 300 metrekare kapalı alanda Türk şirketlere hizmet verilecek.

Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

Milliyet'ten Mithat Yurdakul 'un haberine göre "TOBB TTM ", özel olarak seçilmiş pazar segmentlerinde katma değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı bir platform özelliği taşıyacak. Merkez öncelikle makine ve teçhizat, oto yan sanayi, mobilya, plastik ve kimyasal ürünler, mermer, çimento ve diğer taşlar, tekstil ve hazır giyim, gıda, hızlı tüketim malları, demir ve çelik, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum sektörlerinde faaliyet gösterecek.

Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

ÜRÜNLER TEK ÇATIDA

Türk şirketlerinin 'deki şirket kurma, danışmanlık, ortak girişim oluşturma, ABD'nin toplumsal yapısını tanıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez, Türk ürünlerinin ABD pazarında tutunmasına yardım edecek. ABD ile ikili hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösterecek olan merkez, ABD'nin 'den en çok ithal ettiği ürünlerin ilk kez tek çatı altında sunulmasını sağlayacak. Merkezde Türk işletmelere yönelik mali analiz, hedef pazar araştırması, tüketici eğilimleri gibi konularda da bilgi verilecek.

Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

ABD'NİN İMALAT ÜSSÜ

Merkez için seçilen , ticarette avantajlı... Kentin bulunduğu Illinois eyaleti, 'nin imalat üssü konumunda. 37 firmanın yönetim merkezi ile 300'den fazla firmanın depo dağıtım merkezi de Şikago'da yer alıyor.

Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

Dünyanın en büyük ithalatçısı olan 'nin, Çin'e alternatif tedarikçi arayışı, için fırsat olarak değerlendiriliyor. ABD'nin makine, yedek parça, otomotiv, gıda, hızlı tüketim malları, tekstil ve diğer sektörlerden toplam 1.3 trilyon dolarlık ithalat yapması, büyük bir potansiyel oluşturuyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şikago’ya Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA