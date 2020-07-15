GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Darbe girişimine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eden milletimiz, demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Kalyoncu, "15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde, hain darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yolda büyük mesafe kateden güçlü bir ülke. Milletimizin demokrasi için verdiği mücadele ile Türkiye, gücünü dünyaya gösterdi" diye konuştu.15 Temmuz'dan hemen sonra GYODER'in, hain darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının onarımı için harekete geçtiğini hatırlatan Kalyoncu, 2016 senesinde Aziz Torun'un başkanlığını yaptığı GYODER Yönetimi 32 üye firmasının desteğiyle bu onurlu görevi tamamlamak için izin istedi. TBMM Başkanlığı'nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER 'Milletin Meclisini Millet Yapar' konsorsiyumu, Meclis'in hasar gören bölümlerinde 2016'da başlattığı onarımı 2017 yılı sonunda tamamladı. GYODER olarak, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının onarımını büyük bir özenle tamamlamış olmaktan onur duyuyoruz ve 'Önce ülkemiz!' bakış açısının bir GYODER geleneği olarak ilelebet yaşayacağından eminiz" diye konuştu.GYODER olarak ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceklerini belirten Mehmet Kalyoncu, "Bugün bize düşen görev, bu toprakların her bir metrekaresinin kıymetini bilerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Amacımız sektörümüzün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır" dedi.