Bakanlıktan yeni hazırlık: Tüketicileri ilgilendiriyor! Artık elektronik ortamda sunulacak

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok lokanta ve kafede karekod ile ürün seçimi, tablet ve çeşitli mobil cihazlarla menü sunumu gibi yeni uygulamalar daha çok kullanılmaya başlandı. Tebliğ taslağında öngörülen uygulamayla da e-adisyon elektronik belgeleri bu cihazlar üzerinden müşterilere sunulabilecek.

Söz konusu işletmeler tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-adisyon uygulamasına dahil mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken, belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecek.