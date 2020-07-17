Girişimler hızlandı yolculuk başladı

TÜRKİYE İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ncı dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle www.workupdemoday.ist üzerinden online olarak yapılan Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Etkinlikte Workup'tan yeni mezun olan 11 girişim (Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty, Mindsite) girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar. Programa 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 6. dönem ile birlikte 60 girişim mezun oldu. Programa dahil olan 15 girişim, şimdiye kadar toplam 1.6 milyon doların üzerinde yatırım aldı.İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen ve 2017 yılında Kolektif House yürütücülüğünde başlayan Workup'ın, İş Bankası'nın girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Pandeminin ardından Workup Girişimcilik Programı'nı hızlıca online ortama taşıdıklarını belirten Bali, "Böyle bir konjonktürde dahi Workup'a desteğimizi hiç aksatmadan, samimiyetle, kararlılıkla, taahhüdümüzü koyarak ve bu taahhüdümüzün arkasında durarak sürdürdük. Bu kapsamda ilham etkinliklerine, mentorluk görüşmelerine, eğitim ve aktarımlara online mecralar üzerinden devam ettik. Yaklaşık 3,5 aylık dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik, girişimcilik ekosisteminin çok önemli paydaşları ile canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak tüm ekosistemin erişimine sunduk. Böylece Workup'ı girişimcilik anlamında bir referans noktası haline getirdik" diye konuştu.Adnan Bali, bundan sonra teknolojiyi odak noktalarına alanların daha çok tercih edileceğini söyledi. İş Bankası'nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımını, geçtiğimiz ocakta Workup'ın 4. dönem mezunlarından PCI Checklist girişimine yaptığını ve bunun Maxis'in Workup girişimleri arasındaki ilk yatırımı olduğunu da hatırlatan Bali, girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra büyümelerine katkı sağlamak adına da çok önemli adımlar attıklarını belirtti. Bali, 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis ile yatırımlara devam ettiklerini söyledi.