2020 Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

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ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihlerinin belli olmasıyla gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ekonomik anlamda rahat ettirecek olan bayram ikramiyesinin 1000 TL olması bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ödeme tarihleri öne çekilmişti. Diyanet tarafından bildirilen tarihi ise 31 Temmuz olarak bildirildi. Peki, ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:30 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:30 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 12 milyon emekliyi rahat ettirecek olan Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiye tarihleri öne çekilmiş ve hesaplara 1000 TL yatırılmıştı. Her bayram ikramiyesinde 1000 TL'lik ikramiye alan emeklilerin gözü ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler ödemelerinin tarihine çevrildi. Buna göre, ikramiyesi ne zaman yatacak? emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye'de ikinci dini bayram olarak bilinen Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre; Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri bugün başlıyor.

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, bağkur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Ölüm aylığı alanlar,

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
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2020 Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
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