SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükseldi! 19 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

"Altın kısa vade de çok hızlı koşmuş dinlenmesi gereken bir varlık mı ya da altın iyi bir momentum yakaladı kolay kolay bundan vazgeçmeyecek mi" sorusunu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yanıtladı.

Erbaş, ons altın için 1795 doların önemine dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde kalırsa altının potansiyeli 1900-1920 dolara kadar açık" dedi.

"AŞI GÜVENLİ LİMAN ALTINDAN ÇIKIŞI BAŞLATABİLİR"

Elinde altın bulunduran fonlarda nispeten sınırlı bir giriş olduğunu bildiren Erbaş, "Yatırımcılar için dikkatli olması gereken bazı gelişmeler var. Eğer aşı bulunması ve seri üretime geçilirse, güvenli liman altından çıkışı başlatabilir" dedi.