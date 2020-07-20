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haberi: 20 Temmuz bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ile birlikte yükselişe geçen dolar, şu sıralar 6.85 civarında seyrediyor. Haberimizin içerisinden güncel fiyatlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:27 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 20 Temmuz bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 20 Temmuz Pazar tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (20 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,83 seviyesinde yer alıyor.

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Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 20 Temmuz bugün ne kadar, kaç TL?
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