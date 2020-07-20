İşyerlerine 3 ayda 12 milyarlık destek

Pandemi döneminin istihdama etkilerini azaltmak için getirilen önlemlerde sürelerin yeniden belirlenmesi konusunda yeni düzenlemeler getiren mini istihdam paketi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte yapılan düzenlemeyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı ya da bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına yetki verildi. İşyerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak. Bu destek prim ödemelerinden mahsup edilecek. Yasa teklifi ile işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile her defasında üçer aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. Normalleşme desteğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerleri ile kamuya ait alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri yararlanamayacak. Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacak.ÇALIŞMA Genel Müdürü Nurcan Ender, pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan işçinin bu durumu haklı fesih yaparak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatı alabileceğini söyledi. Ücretsiz izin sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Ender, işçinin bu dönemde başka bir iş bulup ayrıldığında kıdem alıp alamayacağı konusunda "Bu ilave edilen düzenlemelerin içinde değil ama kendi isteğiyle ayrılırsa yanar" dedi. Komisyon görüşmesi sırasında TİSK işçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak ikale sözleşmesi ile iş akdini sonlandırması halinin istisna tutulmasını talep etti. Türk-İş de TİSK'in önerisini destekleyerek nasıl işveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartabiliyorsa, işçinin de haklı nedenle iş akdini feshedebilmesine olanak sağlanmasını istedi.Aylık nakdi ücret desteği brüt bin 177 lira, net bin 168 lira olacak. Nisan ve ayıs aylarında 1 milyon 358 bin işçi ücretsiz izne çıkarken, 1 milyar 701 milyon lira nakdi ücret desteği verildi. Haziran ayında ise ücretsiz izne çıkarılan 1 milyon 705 bin kişiye 1.1 milyar ödenirken, toplamda üç aylık dönemde ödenen tutar 2.8 milyar lira oldu. Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. Fon'dan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.