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bayram ikramiyeleri HABERİ: ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Türkiye’de milyonlarca , kurban bayramı öncesinde verilecek olan ikramiyeyi bekliyor. Bilindiği üzere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner liralık ikramiye veriliyor. Bu yılda Kurban Bayramına oldukça kısa bir süre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan konuyla ilgili açıklaması geldi. Selçuk, ödemelerin Temmuz ayında yapılacağını belirtmişti. Peki, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:43 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklaması geçtiğimiz günlerde Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılmıştı. Selçuk yaptığı açıklamada ikramiyelerinin Temmuz ayında yatacağını belirtmişti. eki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
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Emekli bayram ikramiyeleri SON DAKİKA HABERİ: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
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