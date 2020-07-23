“Gençlerin geleceğini sigortalayacağız”

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Donanımlı ve işinde en iyisi olacak öğrenciler yetiştirmek" ideali ile sundukları uluslararası düzeyde fark yaratacak eğitime uygun yeni bir kampüsün müjdesini verdi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, kısa süre içinde köklü ve önemli değişimler yaşattıkları İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin, yeni öğretim yılı itibari ile Balat ve Yenibosna Kampüslerinin yanı sıra Kazlıçeşme'de bir kampüsü hizmete geçireceğini bildirdi. Şehrin tam merkezinde yer alan, 17.yüzyıl döneminden tarihi dokusu ve nefes aldıran geniş yeşil alanları ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü, öğrencilere en iyi eğitimi alırken en iyi kampüs atmosferini de vaat ediyor. 2020 itibarıyla Doğa Sigorta'nın da destek ve yatırımları ile hızlı ve köklü değişimlerin gerçekleştiği üniversitenin yeni kampüsü Balat kampüsü ile bütünlük içinde tarihi doku ile aynı anda yeşili buluşturuyor. Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin vakıf üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alması için hem Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı olarak hem de Kırmızı Ailesi ve Doğa Sigorta, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları gibi sektöründe güçlü şirketleri desteğiyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı. Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına kaza sigortası koruması sağlandığını ve öğrencilerin ailelerine de sigorta poliçelerinde indirimler sunularak özel imkanlar yaratıldığını da söyledi. Nihat Kırmızı, sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve spor faaliyetleri açısından geniş imkanlar sağlanacak Kazlıçeşme kampüsünün keyifli bir üniversite iklimi yaratmak üzere uygun bir mekan olduğunu, hedefledikleri uluslararası vizyon ve konum için akademik kadro kadar kampüslerinin de en mükemmeli olması bilinciyle hareket ettiklerini aktardı. Eğitimin amaçlarından birinin de kültürel etkileşim olduğunu belirten Kırmızı, hem Türk hem de yurt dışından öğrencileri aracılığıyla, yabancı ülkelerle bilgi ve tecrübe aktarımı içinde bulunmayı istediklerini söyledi. Öğrencilerinin araştırmacı ve bilgiye heyecan duyan gençler olması için her türlü imkan ve koşulu sağlayacakları yeni kampüsleri ile beraber Balat ve Yenibosna kampüslerinde de, üniversitenin hedeflerine uygun tüm geliştirme ve yenilikleri düzenlediklerini ekledi. Yeni açılan çok sayıda bölümün de öğrencilerde merak uyandırdığını, ilgiden memnun olduklarını belirtti.