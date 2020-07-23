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Haberi: bugün ne kadar? Güncel dolar Euro 23 Temmuz alış satış fiyatı

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde artan bir grafik içerisinde bulunan dolar, belli bir seviyede sabitlenirken, Euro’da ise dün ciddi artışlar yaşandı. Hal böyle olunca, ‘ bugün ne kadar?’ sorusu merak konusu oldu. İşte güncel dolar-euro alış satış fiyatı

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:16 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Güncel dolar Euro 23 Temmuz alış satış fiyatı

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 22 Temmuz Salı tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (23 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,84 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,92 seviyesinde yer alıyor.

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Güncel dolar Euro 23 Temmuz alış satış fiyatı
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