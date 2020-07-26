Ağustos ayı SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

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Ağustos ayı SSK - Bağkur ne zaman yatacak? Memur ve Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı memur ve için son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından yapıldı. Açıklanan enflasyon oranı sonrası maaşlara yapılacak olan zamlar belirlenirken temmuz ayı farklarının vatandaşların hesabına geçeceği o tarihler de tek tek duyurulmuştu. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin gelen tarih açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:01 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:02 ABONE OL
SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ağustos ayı Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada için milyonların beklediği tarih açıklamasını gerçekleştirmiş ve kurban bayramı nedeniyle ödemelerin beklenenden erken bir şekilde yatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Açıklanan enflasyon oranı sonrası memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belirlendi. Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Memur ve emekli maaş farkları ise bayram öncesi belirtilen tarihlerde hesaplara geçecek.

SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ağustos ayı Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ağustos ayı Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Ağustos ayı SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?
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