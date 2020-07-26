Ağustos ayı SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli maaş farkları için milyonların beklediği tarih açıklamasını gerçekleştirmiş ve kurban bayramı nedeniyle ödemelerin beklenenden erken bir şekilde yatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Açıklanan enflasyon oranı sonrası memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belirlendi. Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Memur ve emekli maaş farkları ise bayram öncesi belirtilen tarihlerde hesaplara geçecek.